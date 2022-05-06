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Rihanna ve A$AP’in dişlerini gören hayranları heyecan sardı: Evlendiler mi?

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Rihanna’nın erkek arkadaşı rapçi A$AP Rocky’nin yeni klibinde yer alan görüntüler çiftin evlendikleri dedikodusuna neden oldu.
Rihanna ve A$AP’in dişlerini gören hayranları heyecan sardı: Evlendiler mi?
Görüntü: Youtube

Ünlü çift şubat ayında bebek bekle

A$AP Rocky’nin yeni teklisi ‘DMB‘nin video klip çiftin ilişkilerini anlatıyor. Evlilik törenine benzer görüntülerin yer aldığı klipte özellikle bir sahne hayranlarının ‘Evlendiklerini mi duyurdular‘ sorusunu sormasına neden oldu.

A$AP’nin gülümsediği sahnede diş aksesuarında ‘Benimle evlenir misin’ yazdığı görülüyor. Buna gülümseyerek yanıt veren Rihanna’nın dişlerinde de ‘Evet‘ yazıyor.

Bazı Twitter kullancıları bu görüntülerden çiftin evlenmiş olabileceği sonucunu çıkardı.

Independent’ın konuyla ilgili ulaştığı Rihanna ve A$AP Rocky’nin menajerlerinden yanıt gelmedi.

Independent’ın konuyla ilgili ulaştığı Rihanna ve A$AP Rocky’nin menajerlerinden yanıt gelmedi.

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