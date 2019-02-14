Ünlü şarkıcı Rihanna Savage x Fenty iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla tanıttı. Sevgililer Günü için koleksiyon hazırlayan Rihanna'nın paylaşımı çok konuşuldu...

Rihanna, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası'na tasarımlarıyla damga vurmuş tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Moda alanında da iddialı olduğunu gösteren Rihanna bu kez Sevgililer Günü için hazırladığı iç çamaşırlarıyla gündemde.