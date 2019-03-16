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RİK Bütçesi Geçmedi Kurum Parasız Kaldı

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Rum Radyo Televizyon Kurumu’nun (RİK) 34 milyon 360 bin Euro gelir ve aynı miktarda gider öngören 2019 bütçesi dün meclisten geçmeyince, kurum parasız kaldı.
RİK Bütçesi Geçmedi Kurum Parasız Kaldı

Alithia ve diğer gazetelere göre DİSİ ve DİKO’nun ret oyu verdiği, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in de çekimser kaldığı dünkü oylama sonrasında kurumun, seyrüsefer harçlarını bile ödeyemeyecek duruma düştü.


Habere göre DİSİ, RİK’in BBC tarzı bir radyo-tv kurumu haline gelmesini istediklerini, RİK’in bütün uyarı ve telkinlere rağmen hiçbir değişiklik yapmadığını, kendilerinin de beyaz diziler yayınlayan bir kanala para verilmesine onay veremeyeceklerini açıkladı.
DİKO da RİK’in modernleşmesi yönünde herhangi bir inisiyatif alınmamasını, ilgili araştırmaların çekmecelerde kalmasını ve kurumun personel sayısının artırılmasını eleştirdi.

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