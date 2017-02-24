RIK’e yeni müdür

Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Mihalis Maratheftis’in atandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, RIK Yönetim Kurulu tarafından 5 yıl süreyle atanan Maratheftis’in 1 Mart 2017 itibarıyla göreve başlayacağını yazdı.
Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’ne Mihalis Maratheftis’in atandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, RIK Yönetim Kurulu tarafından 5 yıl süreyle atanan Maratheftis’in 1 Mart 2017 itibarıyla göreve başlayacağını yazdı.
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