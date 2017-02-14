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Rio Karnavalı’nda bir Rus güzel

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Rio Karnavalı’nda bir Rus güzel
Brezilya’nın dünyaca ünlü Rio Karnavalı’nda hünerlerini sergileyecekler arasında bu yıl, Rus Yulyana Titayeva da olacak.

Her yıl yüz binlerce kişinin katılımıyla rengarenk gösterilere sahne olan Rio Karnavalı, bu yıl bir Rus güzelin dans hünerleriyle süslenecek, karnavalda ünlü Portela Samba Okulu’ndan 25 yaşındaki Yulyana Titayeva da yer alacak.

 

Moskova’dan Rio de Janeiro’ya uzanan yolculuğunu Sputnik’e anlatan Yulyana, karnavalla ABD yapımı çizgi film ‘Rio’yu izledikten sonra ilgilenmeye başladığını söyledi.

 

Rio Karnavalı’nda 25 yaşındaki Yulyana Titayeva da hünerlerini gösterecek.

Rio Karnavalı’nda 25 yaşındaki Yulyana Titayeva da hünerlerini gösterecek.

İlk olarak Mosokva’da bir samba hocası bulup dans eğitimine başladığını belirten Yulyana, “5 yıldır Rio’ya gitmeyi hayal ediyordum, ancak işim nedeniyle gidemiyordum. Geçen yıl bunu başardım ve karnavalı görebildim. Bu benim için harikaydı, zira Brezilya bana her zaman çok uzak ve gerçekdışı bir ülke gibi geliyordu, ancak bir yıl önce hayallerim gerçek oldu” ifadelerini kullandı.

 

‘HER ŞEYİ BIRAKIP GİTTİM’

 

Seyahati sonrası, Moskova’da uğraştığı halkla ilişkiler alanındaki işine yeniden dönen Yulyana, Portela Dans Okulu’na katılıp karnavalda dans etme hayali kurduğunu anlattı. Yulyana, bu hayalinin karnavalda tanıştığı arkadaşlarının koordinatör Nilce Fran’a dans ettiği görüntüleri göstermesinin ardından gerçek olduğunu söyledi.

Yulyana, "5 yıldır Rio’ya gitmeyi hayal ediyordum" dedi.

Fran’ın gördüğü potansiyelle onu davet etmesinin ardından her şeyi bırakıp haziran ayında Rio’ya giden Yulyana, “Bir hafta içinde her şeyi bırakıp gittim ve görüşmelere katıldım. O da beni kabul ettiğini ve ocak ayında yeniden gelmemi söyledi” dedi.

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‘DOĞUŞTAN SAMBACI’

Yulyana, Fran’ın söylediği gibi ocak ayında kente gelip provalara katıldı ve hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. Fran ise Yulyana’nın kendisi için gerçek bir keşif olduğunu ve doğuştan sambacı olduğunu ifade etti.

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