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Rio karnavalında Samba finalinde kaza

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Rio karnavalında Samba finalinde kaza
Rio de Janeiro'daki karnaval gösterileri sırasında kaza oldu. Karnaval aracının yol açtığı kazada 8 kişi yaralandı.

Rio de Janeiro'daki Samba okulları yarışması sırasında meydana gelen kazada ikisi ağır olmak üzere en az sekiz kişi yaralandı. Sambodromo'daki final gösterisinin başlamasından hemen sonra ‘Paraiso do Tuiuti' okulunun hazırladığı karnaval aracı kontrolden çıkarak kalabalığın arasına girdi. Basın muhabirlerinin bulunduğu bölgede meydana gelen kazadan sonra gösteriye ara verildi. İncelenmek üzere karnaval aracına polis tarafından el kondu. Kurtarma ekiplerinin gösteri alanından çekilmesinden sonra samba okulları finali devam etti. Kazada yaralananların anısına, binlerce dansçının katıldığı gösteriye başladıktan birkaç dakika sonra ara verildi.

Rio karnavalının en renkli gösterisi olan samba yarışmasına 12 grup katılıyor. Her grup 3 bin dansçı ve müzisyenden oluşuyor 72 bin seyirci önündeki yarışmayı kazanan okul salı günü belli olacak. 700 metre uzunluğundaki bulvarı renk cümbüşüne boğan dev boyutlardaki araçların büyük bölümü hayvan figürleriyle süslendi. Rio de Janeiro'nun yeni belediye başkanı Marcello Crivella eşinin hastalığını gerekçe göstererek karnaval şenliklerine katılmadı.

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