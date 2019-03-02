Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da geleneksel karnaval geçidi, şiddetli yağış nedeniyle bu yıl gecikmeli olarak başladı. Yerel saat ile 23.00'te "Unidos da Ponte" adlı samba okulunun Sambódromo'daki tıka basa dolu tribünlerin önünden yürüyüşüne başlamasıyla tören start aldı. 4 gece boyunca sürecek olan geçit törenine, yaklaşık 30 seçkin samba okulundan dansçılar renkli kostümleriyle, dev maketler, davullar ve müzik eşliğinde katılacak. Karnavalın zirvesini oluşturan geçidi ülke içinde ve dışında yaklaşık 7 milyon kişi izleyecek. Kutlamaların sonunda şarkı, kostüm ve koreografi bakımından en iyi okullar jüri tarafından belirlenecek.