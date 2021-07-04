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Riot Games, Twitch Yayıncılarına Özel Müzik Albümü Yayınladı

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Riot Games, oyuncularının Twitch yayını yaparken kullandıkları müzikle telif hakkı yeme problemlerini çözmek için kolları sıvadı.
Riot Games, Twitch Yayıncılarına Özel Müzik Albümü Yayınladı

Riot Games, oyuncularının Twitch yayını yaparken kullandıkları müzikle telif hakkı yeme problemlerini çözmek için kolları sıvadı.

Riot Games oyunlarının yanı sıra müzik yapma konusunda da deneyime sahip. Şirket en büyük sanal gruplardan birine sahip, ancak şimdiki projeleri her zamankinden daha farklı olacak.

League of Legends'ın geliştiricisi Riot Games, Cuma günü, oyuncularını sevindirecek bir gelişme duyurdu. Cuma günü Riot, Chromonicci ve Junior State gibi sanatçıların katkılarıyla 37 parçalık enstrümantal beatlerden oluşan Sessions: Vi adlı albümü yayınladı. Yayını özel yapan şey, yayıncıların ve içerik oluşturucuların Sessions: Vi'deki tüm şarkıları ücretsiz olarak kullanabilmesi olacak.

Riot Games oyuncuları özel bir albümden müzik kullanabilecek

Riot, albümün ve bunun gibi gelecekteki albümlerin, Twitch yayıncılarının kullandıkları müziklerle telif yeme problemlerinin önüne geçmesini planlıyor. 2020 yılında büyük plak şirketleri, Twitch platformunda lisanssız müzik barındıran videoların peşine düşmeye başladı. Plak şirketleri, Twitch'e, içerik oluşturucuların yasa dışı olarak kullanılan müzikten gelir elde ettiklerini bildirdi. Telif hakkı yasasının ihlal edilmesi gerekçesiyle çoğu kişinin başı ağrıdı.  Hedeflenenlerin çoğu, yıllardır platformda olan arşivlenmiş yayınları kaldırmak zorunda kaldı. Şirket, daha fazla yayından kaldırma bildiriminin gelmesini önlemek için çeşitli yollar denedi, ancak hiç bir çaba mevcut problemi ortadan kaldıramadı. Çözüm olarak Riot Games kendi oyuncularına özel bir albüm çıkarttı. Yayınlanan albüm oyuncuların ne kadar hoşuna gider bilinmez ancak şirketin oyuncuları için her problemi ortadan kaldırmaya çalışması takdir edilecek bir hareket.

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