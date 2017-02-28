CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan nisap sorununa değindi.

Erhürman “ciddiyetsizliğin sınırı yok” başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Salı Meclis'te denetim günü. Muhalefet milletvekilleri Meclis'te ve genel kurul salonunda. Hükümet milletvekilleri de Meclis'te ama genel kurul salonuna girmiyorlar. Nisap sağlanamıyor. Meclis açılamıyor. Hükümet, Meclis'in denetimine fırsat vermiyor. Rivayet: Sayıştay üyesinin seçimi konusunda anlaşamıyorlar. Sonuç: Hükümet yürütmedeki ciddiyetsizliğini Meclis çalışmalarına engel olarak sürdürüyor.