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"Rivayet: Sayıştay üyesinin seçimi konusunda anlaşamıyorlar"

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"Rivayet: Sayıştay üyesinin seçimi konusunda anlaşamıyorlar"
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan nisap sorununa değindi.

Erhürman “ciddiyetsizliğin sınırı yok” başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Salı Meclis'te denetim günü. Muhalefet milletvekilleri Meclis'te ve genel kurul salonunda. Hükümet milletvekilleri de Meclis'te ama genel kurul salonuna girmiyorlar. Nisap sağlanamıyor. Meclis açılamıyor. Hükümet, Meclis'in denetimine fırsat vermiyor. Rivayet: Sayıştay üyesinin seçimi konusunda anlaşamıyorlar. Sonuç: Hükümet yürütmedeki ciddiyetsizliğini Meclis çalışmalarına engel olarak sürdürüyor.

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