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Riverside Otel çalışanlarının karantina süresi tamamlandı. Tedavileri tamamlanan 3 personel ise taburcu

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Riverside Otel çalışanlarının karantina süresi tamamlandı. Tedavileri tamamlanan 3 personel ise taburcu edildi.
Riverside Otel çalışanlarının karantina süresi tamamlandı. Tedavileri tamamlanan 3 personel ise taburcu

Riverside Otel çalışanlarının karantina süresi tamamlandı. Tedavileri tamamlanan 3 personel ise taburcu edildi.

Riverside Otel'den yapılan açıklamada tüm personelin test sonuçlarının negatif çıktığı tedavi gören 3 personelin ise taburcu olduğu belirtildi.

Otel tarafından yapılan açıklama şöyle

"Riverside'ın tüm personelinin karantina süresi tamamlandı .Testleri yapıldı, çok şükür Covid 19 sonuclari negatif Çıktı. Hastanede tedavi gören 3 elemanımızın da tedavisi tamamlandı, test sonuçları negatif oldu ve taburcu oldular çok şükür. Bizler Riverside ekibi olarak çok şükür bu zorlu süreci aştık. Fakat lütfen herkes tüm halkımız evde kalmaya devam etsin. Dışarı çıkmak zorundaysa maske ve mesafe koşuluna dikkat etsin. Tüm dualarımız, tüm halkımızın bu zorlu süreci bir an önce atlatıp, sağlıklı günlere kavuşması... Sağlıklı günlerde görüşmek üzere sağlıcakla ve sevgiyle kalın... Riverside ailesi"

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