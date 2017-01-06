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Riyad Mahrez yılın futbolcusu seçildi

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Riyad Mahrez yılın futbolcusu seçildi
Afrika'da yılın futbolcusu oylamasında Aubameyang 313 puanda kalırken, Mahrez 361 puan topladı

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleşen törende sahibini buldu.

Oylamada, 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ın aldığı 313 puana karşılık 361 puan toplayan Mahrez, kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görüldü.

Mahrez, ilk kez 1992'de verilen ödülü kazanan 16. farklı futbolcu oldu.

Ödülü, 4 kezle en fazla Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure elde etti.

Geçen sezon Leicester City'nin, tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına büyük katkıda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından da yılın futbolcusu seçilmiş ve bunu başaran ilk Afrikalı olmuştu.

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