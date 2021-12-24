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Riyad'ın kendi füzesini inşa ettiği iddiası

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CNN'nin haberine göre Suudi Arabistan, Çin'in yardımıyla kendi balistik füzesini inşa ediyor. Bilgi, Amerikan istihbaratının uydu fotoğraflarına dayandırıldı.
Riyad'ın kendi füzesini inşa ettiği iddiası

ABD merkezli haber kanalı CNN'in Amerikan istihbarat servislerine dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın kendi balistik füzelerini inşa etmeye başladığı bildirildi. İstihbarat servislerinin bu yönde uydu görüntülerini elde ettiği belirtilen haberde, Suudi Arabistan'ın füze geliştirmesine Çin'in de teknolojik destek verdiği kaydedildi.

Uydu görüntülerinde bir füze üretim tesisinin tamamlandığının görüldüğü ve Suudi yetkililerle Çinliler arasındaki teknolojik işbirliğinin de belgelendiği aktarıldı. Tesisin başkent Riyad'ın Divadmi kasabasında bulunduğu ifade ediliyor.

"Üretim tesisi faaliyette"

Uydu görüntüleri askeri uzmanlar tarafından da CNN'in haberinde yorumlandı. Uzmanlar, görüntülerde füze üretiminde geriye kalan yüksek patlayıcıları bertaraf etmek için kullanılan depoların bulunduğunu söyledi. Uzmanlar, bunu tesisin faaliyete geçtiğinin bir kanıtı olarak değerlendirdi. 

Ancak ne Beyaz Saray ne de ABD'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği CNN'in haberini doğruladı. Amerikan istihbarat servisi CIA'in de konuyla ilgili yorum yapmadığını belirtildi.

Silahlar vekalet savaşlarında kullanılıyor

Suudi Arabistan, askeri silah ve teçhizatlarını aralarında Almanya'nın da bulunduğu Batılı ülkelerden ithal ediyor. Ancak bu satışlar, Riyad'ın başta Yemen ve Suriye olmak üzere bölgesindeki vekalet savaşlarında desteklediği taraflara aktardığı ve çatışmaları alevlendirdiği gerekçesiyle Avrupa ülkelerinde sıklıkla tartışmalara neden oluyor.

Riyad yaklaşık yedi yıldır süren savaşta Yemen'de Devlet Başkanı Abd Rabbo Mansur Hadi'yi desteklerken İran ise Şii Huti isyancıların yanında. Yemen'deki savaşta on binlerce kişi hayatı kaybetti, halkın yüzde 80'i ise insani yardımlara muhtaç kaldı.

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