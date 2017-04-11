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Rıza Sarraf ve Halkbank yöneticisine savaş suçu suçlaması

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Rıza Sarraf ve Halkbank yöneticisine savaş suçu suçlaması
ABD'de İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmek, banka dolandırmak ve kara para aklamak suçlamalarıyla bir yıldır tutuklu bulunan İran asıllı Türk iş adamı Rıza Sarraf ve suç ortakları olarak değerlendirilen isimler için 'savaş suçu' yolu da açıldı.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, New York Güney Bölge Federal Savcılığı, Sarraf ile geçen ay New York'ta tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davalarını birleştirerek, ikinci bir iddianame kaleme aldı.

'SURİYE'YE SİLAH VE SAVAŞÇI SEVKİYATI'

İkinci iddianamede, İran'ın Irak ve Suriye'ye 'yasadışı yollardan silah, mühimmat, savaşçı göndermesine' ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamede Sarraf, Atilla ve diğer suç ortaklarının ilişkide olduğu İran şirketleri arasında Mahan Air de sayıldı. 

İran Devrim Muhafızları ve buna bağlı Kudüs Kuvvetleri'nin Tahran merkezli Mahan Air aracılığıyla hem Suriye'ye, hem de Irak'a silah ve savaşçı geçirdiği iddiasına yer verildi.

'MAHAN AIR ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNE DAHİL EDİLMİŞTİR'

Sarraf ve Atilla hakkındaki ortak iddianamede, New York Federal Savcı Vekili Joon Kim, Mahan Air'in ABD'nin İran'da yaptırım uyguladığı şirketler arasında yer aldığına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: "Tahran merkezli Mahan Air, İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Kuvvetleri'ne finansal, materyal ve teknolojik destek sağladığından dolayı ABD'nin yaptırım listesine dahil edilmiştir. Mahan Air, İran Devrim Muhafızları'na ve Kudüs Kuvvetleri'ne malzeme, personel ve fon transferinde kullanılmaktadır. Bu transferler arasında İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Kuvvetleri'nin İran'dan Suriye ve Irak'a, bu ülkelerden de İran'a yönelik askeri eğitim için yolculuk hizmetleri bulunmaktadır. Mahan Air, İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Kuvvetleri komutanlarının yolculuklarını uçuş manifestosuna dahil etmeyerek normal havacılık kurallarını bypass etmiş, bu kişilerin gizlice yolculuklar yapmalarını sağlamıştır. Mahan Air, İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Kuvvetleri'nin silah, mühimmat ve personel transferiyle, mali kaynak aktarımını da kolaylaştırmıştır."

 

İLK İDDİANAMEDE MAHAN AİR YOKTU

İddianamede, Mahan Air'in sadece İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Kuvvetleri değil, ABD'nın terör terör örgütleri listesinde bulunan Lübnanlı Şii Hizbullah hareketine de benzer hizmetlerde bulunduğu ifade edildi.

Rıza Sarraf hakkında geçen yıl ABD'de tutuklandıktan sonra kamuoyuna açıklanan ilk iddianamede Mahan Air'in adı geçmiyordu. İlk Sarraf iddianamesinde sadece İran'a yönelik yaptırımlar yer alırken, Suriye ve Irak'a da hiç değinilmiyordu. Sarraf'a ilişkin ilk iddianamede, İran Devrim Muhafızları ile Kudüs Kuvvetleri'nden de hiç bahsedilmiyord

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