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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makamında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 25 kişi gözaltına alındı

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Rize’de 2 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin öldürülmesi olayını planlayıp azmettirdikleri gerekçesiyle 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makamında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, gözaltına alınanların Gülen yapılanması ile bağlantılı oldukları iddia ediliyor.

Gözaltına alınanlar arasında 9'u aktif polis memuru, doktor, öğretmen, araştırma görevlisi ve ihraç edilen polisler bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018’de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi öldüren ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı da hafif yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun, Gülen yapılanması ile bağlantısının tespit edildiği belirtiliyor.

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