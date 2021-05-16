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Rize Valiliği, İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın taş ocağı projesine karşı yapılan eylemleri yasakladı

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Rize Valiliği, İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın taş ocağı projesine karşı yapılan eylemleri yasakladı
Rize Valiliği, İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın taş ocağı projesine karşı yapılan eylemleri yasakladı

Rize Valiliği, İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın taş ocağı projesine karşı yapılan eylemlere 15 günlük yasak getirdi.

Valilik, İkizdere ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin uygulanabilmesi için "gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının 15 gün süreyle yasaklandığını" bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında farklı kesimler arasında "gerilim yaşanmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesinin hedeflendiği" belirtildi.

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