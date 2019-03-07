  • BIST 103.408
  • Altın 225,134
  • Dolar 5,4396
  • Euro 6,1534
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Rize Valisi: Kenevirimiz çok kaliteli olacak

»
Kenevir üretimi kontrollü olarak serbest bırakılan Rize’de ekim için talep toplanıyor.
Rize Valisi: Kenevirimiz çok kaliteli olacak

2018 yılında 250 metrekarede ekimi yapılan kenevir için şimdiye kadar 9 bin 500 metrekarelik talep toplandığını belirten Vali Kemal Çeber, “Tıpkı çayımız gibi kenevirimiz de çok kaliteli olacak. 20 bin metrekarelik talep toplayacağımızı düşünüyoruz. Amacımız kenevir üretimini şehrimizde eski haline döndürebilmek” dedi.

2016 yılından itibaren yetiştirilmesi kontrollü olarak serbest bırakılan 19 ilden biri olan Rize’de kenevir yetiştiriciliğinin eski günlerine dönebilmesi için çalışmalar yapılıyor. 2018 yılında 250 metrekarede ekimi yapılan kenevir için bu yıl 9 bin 500 metrekarelik talep toplandı.

Rize Valisi Kemal Çeber, konuyla ilgili açıklamasında, kenevir üretiminin eski merkezlerinden biri olan Rize’de kenevir üretimini eski haline döndürebilmek için çalıştıklarını söyledi.

2018 yılında, kentte sadece bir kişinin 250 metrekare bir alanda kenevir üretimi yaptığı ve 166 gram tohum elde ettiğini belirten Vali Çeber, “Hal böyle olunca bir de yöresel dokumamız feretiko için gerekli olan kendir ipini yurt dışından almak zorunda kalıyoruz ve feretiko bezlerimiz çok pahalı oluyor. Kenevir üretiminin eski merkezlerinden biri olarak çalışma başlattık. Bu yıldan itibaren çok süratli bir şekilde kenevir ekimini ilimizde eski haline getirmemiz lazım” dedi.

‘KENEVİRİMİZ ÇOK KALİTELİ OLACAK’

Önceden kenevir üretimi yapanlarla temasa geçtiklerini açıklayan Çeber, “Tarım müdürlüğü ekipleri köy köy dolaştı, bu işi önceden yapanlarla görüştü. Üniversitelerle iletişime geçtiler. Bu işin yaygın olduğu Samsun’da araştırmalar yaptılar. 9 bin 500 metrekare alanda ekim yapılmak talep toplandı. Başka talepler de var, 20 bin metrekareye çıkacağını düşünüyoruz. Biz bu alanda tekrar bu ekimi canlandıracağız. Bu yöreye en uygun tohumun da ‘narlı saray’ denilen bir kenevir tohumu olduğunu söylediler. Tıpkı çayımız gibi kenevirimiz de çok kaliteli olacak. Süratli bir şekilde bu ekimi yaygınlaştırarak önemli merkezlerden biri haline geleceğiz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk derneğinin başkanı oğlunu istismardan tutuklandı06 Mart 2019 Çarşamba 22:28
  • Dev Mafya operasyonu: Dizi çekmişler, fragmanını yayınlamışlar06 Mart 2019 Çarşamba 21:52
  • Cem Uzan geri dönüyor06 Mart 2019 Çarşamba 21:19
  • Erdoğan kendini 'Maho Ağa' zannediyor06 Mart 2019 Çarşamba 20:52
  • Kılıçdaroğlu: Kefende bile vergi varken kürkte neden sıfırlanır06 Mart 2019 Çarşamba 20:49
  • 'Bana saplantılı derecede aşıkmış, kavga ettik, bacağıma şırıngayla bir şey enjekte etti'06 Mart 2019 Çarşamba 11:06
  • Çocuk koruma derneği başkanı oğlunu istismardan tutuklandı!06 Mart 2019 Çarşamba 09:22
  • AKP'li Bakan: CHP uzaya çıkmamıza engel oluyor05 Mart 2019 Salı 22:07
  • Piar'ın anketi tam tersi çıktı Gezici yine mi çuvallayacak?05 Mart 2019 Salı 21:21
  • ANAR: Seçmen 'beka sorunu'na ikna olmadı, AKP oy kaybediyor05 Mart 2019 Salı 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti