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Rize'de öğrenci yurdunda yangın çıktı

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Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında bulunan KYK'ya bağlı öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.
Rize'de öğrenci yurdunda yangın çıktı

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında bulunan KYK'ya bağlı öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı.

İRize’nin İslamlaşa mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler ise tahliye ediliyor.

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