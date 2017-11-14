RMMO askerine yumruk atan komutan açığa alındı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik görevini icra eden 18 yaşındaki gencin, komutanı tarafından yumruklandığı bunun üzerine komutanın açığa alındığı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, bu olay üzerine RMMO Komutanı’nın, olayın araştırılması emrini verdiğini, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in ise araştırmanın tamamlanmasına kadar komutanın açığa alınmasını talep ettiğini yazdı.

Habere göre olayı anlatan RMMO askeri, Yunanistan’a gitmek için önceden planladığı tatil için izin talep etmek amacıyla komutanının odasına gittiğini, komutanının, cep telefonundaki biletin fotoğrafını görmek istediğini, fotoğrafı göstermek için telefonunu aradığı sırada komutanının gözüne yumruk attığını ardından ise başına, boynuna ve yine gözüne vurmaya devam ettiğini belirtti.

Rum Savunma Bakanlığı Bürosu Müdürü Deniz Albayı Kostas Fitiris, olayı doğrularken, bu olayın meydana geliş şeklinin araştırılması için RMMO Komutanı tarafından emir verildiğini ifade etti.

Olayda adı geçen komutan ise askere yumruk ve dayak attığı iddialarını reddederek söz konusu askerin kendisi tehdit ettiğini ve diğer RMMO üyeleri tarafından durdurulması gerektiğini belirtti.