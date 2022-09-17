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RMMO askerinin ölüm sebebi eşzamanlı ağır dayak ve boğulma!

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RMMO’da görev yaptığı 2005’te intihar ederek öldüğü iddia edilen ancak cinayete kurban gittiği kesinleşen Thanasi Nikolau’nun (27) paralel gelişen çok ağır dayak ve boğulma neticesinde öldüğü ortaya çıktı.
RMMO askerinin ölüm sebebi eşzamanlı ağır dayak ve boğulma!

Gazeteler 17 yıl sonra yeniden açılan cinayet dosyası hakkında yapılan ve önceki gün Rum Başsavcılığına sunulan rapor ve raporun altında imzası bulunan soruşturma memuru Savvas Matsas’ın ANT1’e konuyla ilgili açıklamalarını ön sayfalarında geniş yer verdi.

Alihtia “Thanasi’nin Kıyafetlerinde Üç Farklı DNA… Raporda Ölüm Sebebi Boğulma ve Acımasızca Dayak Olduğu Kaydediliyor” başlıklı haberinde Matsas’ın, “başsavcı olsam, kıyafetlerde bulunan 4 farklı DNA örneğiyle eşleşip eşleşmediğini ortaya çıkarmak için polise, o zaman o kışlada asker ve subaylardan DNA örneği alınmasını emrederdim” ifadesini kullandı.

Cinayetin üzerinin örtülüp örtülmediği sorusuna karşılık “öyle ciddi ve olmaması gereken ihmaller var ki, evet örtülmeye çalışılmış olabilir. İhmallerin bilerek ve isteyerek yapıldığını varsayabilirim” diyen Matsas cezai soruşturmada 4 kişi üzerinde durduklarını, bunlardan birinin, yönelttikleri 40 soruya da “söyleyecek bir şeyim yok”, diğer üçünün de “cinayet olduğu söylenmişti, neyi araştıracaktık ki” cevabını verdiğine dikkat çekti.

Matsas olay yerinde yapılan ilk incelemede (2005)  görevlilerin işlerini baştan savma yaptıklarını, maktulün vücudunda herhangi bir iz olmadığı için gereken itinayı göstermediklerini kaydederek “bulgular, intihar süsü verilmiş olma ihtimalini göstermesine rağmen adli tabipler de polis de meseleye çok yüzeysel, üstünkörü ve hafif kabahat olarak yaklaştı” dedi.

Savvas Matsas,  Thanasi’nin nasıl öldüğüne dair bulgularının da çok sarsıcı olduğuna işaret ederek “ yeni bulgulara göre ölüm eşzamanlı gelişen iki unsurdan; çok acımasız dayak ve boğulmadan kaynaklandığına” işaret ederek “sağ ciğer yırtıldı, sol ciğer parçalandı. Bu da suçun birbirine paralel eylemde bulunan birden fazla kişi tarafından işlendiğini gösteriyor” dedi.

Matsas Thanasi raporda, Nikolau’nun görev yaptığı birlikte ağır bir zorbalık altında olduğu ve şikâyette bulunmaktan çok korktuğu bilgisinin de yer aldığını kaydetti.

Fileleftheros haberi “Katillerle İlgili Ümitler DNA’da… Cinayete Kurban Giden Thanasi Nikolau’nun Kıyafetlerinde Üç Kişinin Genetik Materyali Bulundu… Görev Yaptığı Kışladaki Subay ve Askerlerden DNA Örneği Alınması Tavsiye Edildi… Ağır Zorbalık Altındaydı ve Şikayet Etmeye Korkuyordu” başlık ve spotlarıyla manşetten verdi.

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