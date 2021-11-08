RMMO Hava Kuvveti “Koruyucu Aziz”in Yortusunu Kutluyor

RMMO Hava Kuvveti, hava kuvvetlerinin koruyucu azizi olarak tabir edilen “Arhangelos Mihail” yortusu nedeniyle bugün Baf’taki hava üssünde uçaklarını ve uçaksavar sistemlerini teşhir ediyor.

RMMO Hava Kuvveti, hava kuvvetlerinin koruyucu azizi olarak tabir edilen “Arhangelos Mihail” yortusu nedeniyle bugün Baf’taki hava üssünde uçaklarını ve uçaksavar sistemlerini teşhir ediyor.

Fileleftheros’un haberine göre “Andreas Papandreu Hava Üssü”nde teşhir edilecek uçak ve sistemler 13.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek, öğle saatlerinde ise Güney Kıbrıs’ın bütün kentleri üzerinde helikopter uçuşları gerçekleştirilecek.