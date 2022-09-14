RMMO ile İsrail Hava Kuvvetleri arasında ortak askeri tatbikat

Güney Kıbrıs ile İsrail’in “Iason 2022” kod isimli askerî tatbikat icra ettiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerin web sayfalarından aktardığına göre tatbikat, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki yıllık askerî iş birliği programı çerçevesinde 12-13 Eylül’de icra edildi.

"Lefkoşa FIR Hattı" içinde icra edildiği açıklanan tatbikata Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) hava ve kara unsurları ile İsrail hava unsurlarının iştirak ettiği kaydedildi.

RMMO ve İsrail Hava Kuvvetleri personelinin ortak eğitim faaliyeti çerçevesinde taktik hava harekâtları ve hava savunma alanında bilgi ve teknoloji alışverişinde de bulunulduğu bilgisi de verildi.