RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis Birinci Uluslararası Askeri İnovasyon Konferansı’na katıldı.

Kıbrıs Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in Tel Aviv’de düzenlenen Birinci Uluslararası Askerî İnovasyon Konferansı'na katıldığı bildirildi.
Fileleftheros, konferansa katılanları ABD, Yunanistan, Fas, Polonya, Çekya genelkurmay başkanları, NATO temsilcileri, Avustralya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kanada, Hollanda, Macaristan, Slovakya ve Finlandiya Genelkurmay başkanlığı temsilcileri ile temsil edilen ülkelerin askerî ataşeleri olarak sıraladı.
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