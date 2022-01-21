RMMO Komutanı Ermenistan Hava Savunma Biriminde İncelemelerde Bulundu

Rum Milli Muhafız Ordusu komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in Ermenistan Silahlı Kuvvetler Komutanu Artak Davyan’ın davetlisi olarak Ermenistan’ı ziyaret ettiği, hava savunma biriminde incelemede bulunduğu bildirildi.

Rum haber kaynaklarının RMMO’ya dayandırdığı habere göre 18-19 Ocak’ta gerçekleşen ziyarette Zervakis Ermeni dengi Davyan ve Savunma Bakanı Suren Papikyan ile görüştü. Görüşmelerde Güney Kıbrıs-Ermenistan arasındaki ikili, Güney Kıbrıs-Ermenistan-Yunanistan arasındaki üçlü askerî işbirliği programlarının önemine vurgu yapıldı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetler Komutanlığında gerçekleşen Davyan-Zervakis ve heyetleri arasındaki görüşmede Rum-Ermeni silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilip derinleştirilmesi yöntemleri, Doğu Akdeniz ve Kafkaslardaki gelişmeler ele alındı.

Dimokritos Zervakis ve beraberindekiler Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma biriminde de incelemelerde bulunarak kabiliyetleri hakkında bilgi aldı. Zervakis, sözde “soykırım anıtı”nı da ziyaret etti.