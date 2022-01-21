  • BIST 2.011,16
  • Altın 784.41022
  • Dolar 13.4315
  • Euro 15.2492
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

RMMO Komutanı Ermenistan Hava Savunma Biriminde İncelemelerde Bulundu

» »
RMMO Komutanı Ermenistan Hava Savunma Biriminde İncelemelerde Bulundu
RMMO Komutanı Ermenistan Hava Savunma Biriminde İncelemelerde Bulundu

Rum Milli Muhafız Ordusu komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in Ermenistan Silahlı Kuvvetler Komutanu Artak Davyan’ın davetlisi olarak Ermenistan’ı ziyaret ettiği, hava savunma biriminde incelemede bulunduğu bildirildi.

Rum haber kaynaklarının RMMO’ya dayandırdığı habere göre 18-19 Ocak’ta gerçekleşen ziyarette Zervakis Ermeni dengi Davyan ve Savunma Bakanı Suren Papikyan ile görüştü. Görüşmelerde Güney Kıbrıs-Ermenistan arasındaki ikili, Güney Kıbrıs-Ermenistan-Yunanistan arasındaki üçlü askerî işbirliği programlarının önemine vurgu yapıldı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetler Komutanlığında gerçekleşen Davyan-Zervakis ve heyetleri arasındaki görüşmede Rum-Ermeni silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilip derinleştirilmesi yöntemleri, Doğu Akdeniz ve Kafkaslardaki gelişmeler ele alındı.

Dimokritos Zervakis ve beraberindekiler Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma biriminde de incelemelerde bulunarak kabiliyetleri hakkında bilgi aldı. Zervakis, sözde “soykırım anıtı”nı da ziyaret etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de Eylül 2021 İtibarıyla 48 Bin 120 Kamu Çalışanı21 Ocak 2022 Cuma 16:18
  • Pandemi Döneminde Uyuşturucu Madde Kullanımı Araştırması21 Ocak 2022 Cuma 15:57
  • Türkiye’den Davet Gelmedi21 Ocak 2022 Cuma 15:34
  • Yeşil Hat, AB Dışişleri Bakanlarının Mültecilerle İlgili Ortak Açıklamasına Girdi21 Ocak 2022 Cuma 15:16
  • Kıbrıs Rum Kesiminin Antalya Diplomasi Forumu'na Davet Edildiği İddiaları Yalanlandı!20 Ocak 2022 Perşembe 20:53
  • Neofitu, İsrail Ve Çin Büyükelçileriyle Görüştü20 Ocak 2022 Perşembe 17:48
  • Paralimni Gölü’nde Bir Flamingo Kurşun Zehirlenmesi Nedeniyle Öldü20 Ocak 2022 Perşembe 16:55
  • Kasulidis Ve Dendias’tan İlk Görüşme20 Ocak 2022 Perşembe 15:58
  • 16 Aylık Bebek Boğazına Takılan Ekmek Parçası Nedeniyle Hayatını Kaybetti20 Ocak 2022 Perşembe 12:54
  • Güney Kıbrıs'ta 2226 Vaka19 Ocak 2022 Çarşamba 21:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti