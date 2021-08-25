RMMO Komutanı Mısırlı Mevkidaşıyla Görüştü

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, Mısırlı mevkidaşı General Mahmoud Hegazy ile dün telefonda görüştüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre Zervakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hegazy ile Mısır ordusu-RMMO arasındaki işbirliği çerçevesinde gelişmekte olan eylemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Haberde, Zervakis ile Hegazy’nin görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki “tahriklerin” de ele alındığı belirtildi.
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