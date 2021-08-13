  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,80
  • Dolar 8,5430
  • Euro 10,0400
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

RMMO Komutanı Sırp Mevkidaşı İle Görüştü

» »
RMMO Komutanı Sırp Mevkidaşı İle Görüştü
RMMO Komutanı Sırp Mevkidaşı İle Görüştü

Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, 10-11 Ağustos tarihlerinde Sırbistan’a ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, iki günlük Sırbistan ziyareti sırasında Sırbistan Silahlı Kuvvetler Komutanı Milan Mojsilovic ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre iki yetkili arasındaki görüşmede Balkanlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ile iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

RMMO Komutanı Zervakis, görüşmede, Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik durumu ve Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin sürmekte olan “provokasyonlarına” ilişkin karşı karşıya kaldığı sorunlardan söz etti.

Gazete Zervakis’in temasları çerçevesinde Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic tarafından da kabul edildiğini yazdı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta 51 hasta entübe edildi13 Ağustos 2021 Cuma 11:54
  • Akel'den Maraş için uluslararası kampanya13 Ağustos 2021 Cuma 11:50
  • Lute Adaya Gelmek İstiyor12 Ağustos 2021 Perşembe 17:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın Söyledikleri Rum Basınında12 Ağustos 2021 Perşembe 17:01
  • Kızılyürek’ten Aşı Kartları İçin Dijital Platform Önerisi12 Ağustos 2021 Perşembe 16:53
  • Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail Üçlü Zirvesi 22 Ağustos’ta Yapılıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 16:51
  • Rum Başsavcısından Polise “Al Jazeera” Videosu Konusunda Direktif12 Ağustos 2021 Perşembe 16:27
  • Güney Kıbrıs’ta 51 Hasta Entübe Halde Tedavi Görüyor12 Ağustos 2021 Perşembe 16:14
  • Revel'den Güney Kıbrıs’ın Maraş ile ilgili tezlerine tam destek12 Ağustos 2021 Perşembe 12:04
  • Siyasi sığınmacılar tutuklandı12 Ağustos 2021 Perşembe 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti