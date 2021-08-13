RMMO Komutanı Sırp Mevkidaşı İle Görüştü

Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, 10-11 Ağustos tarihlerinde Sırbistan’a ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, iki günlük Sırbistan ziyareti sırasında Sırbistan Silahlı Kuvvetler Komutanı Milan Mojsilovic ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre iki yetkili arasındaki görüşmede Balkanlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ile iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

RMMO Komutanı Zervakis, görüşmede, Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik durumu ve Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin sürmekte olan “provokasyonlarına” ilişkin karşı karşıya kaldığı sorunlardan söz etti.

Gazete Zervakis’in temasları çerçevesinde Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic tarafından da kabul edildiğini yazdı.