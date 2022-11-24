RMMO “MEDUSA-12/2022” tatbikatına katıldı

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ın, hava tatbikatlarının çeşitli alanlarında ortak operasyonel eğitim kapasitesi sağlayan tatbikata, takviye deniz taşıtı “ALASIA”, AW139 tipi bir helikopter, su altı tahrip birimi ve Deniz Komutanlığı subaylarıyla katıldığını yazdı.

Gazete, tatbikat çerçevesinde Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in Mısır Savunma Bakanı General Mohamed Zaki ile görüştüğünü ve görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yeniden teyit edildiğini kaydetti.

Haberde, Petridis ile Zaki’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik ve işbirliğinin korunmasında Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır arasındaki üçlü iş birliğinin öneminin altını çizdiği belirtildi.