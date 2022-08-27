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RMMO Mısır’da gerçekleştirilen askeri tatbikata katıldı

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Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), Mısır’da gerçekleştirilen bir askeri tatbikata katıldı.
RMMO Mısır’da gerçekleştirilen askeri tatbikata katıldı

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, 19-26 Ağustos tarihleri arasında Mısır’da gerçekleştirilen uluslararası bir tatbikata katıldığını yazdılar.

Mısır’ın “Mohamed Naguib” askeri üssünde gerçekleştirilen “İraklis-2022” isimli askeri tatbikata RMMO’nun yanı sıra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Suudi Arabistan’ın fiilen, ABD, Ürdün, Kongo ve Bahrein’in ise gözlemci olarak katıldıkları belirtilen haberde, tatbikat çerçevesinde özel operasyonlar alanında eğitim ve atışlar gerçekleştirildiği ifade edildi.

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