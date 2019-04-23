RMMO subayının işlediği cinayetle ilgili Interpol’den yardım istendi

35 yaşındaki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayının iki Asyalı kadını öldürdüğü cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, INTERPOL’den yardım istendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, zanlının halen kayıp olan 6 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili net bilgi vermediğini, çocuğun henüz bulunamadığını ve cinayetin gerçekleştiği bölgede, uzaktan kumandalı robotlarla araştırma yapılmaya devam edildiğini yazdı.

KKTC POLİSİNDEN KAYBOLAN ŞAHISLARLA İLGİLİ YALNIZCA BİR KEZ BİLGİ İSTENMİŞ

Öte yandan Politis gazetesi de, Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin kurulduğu günden bu yana (2009’dan beri), Güney Kıbrıs’ta kaybolan kadınların KKTC’ye geçip geçmediğine dair, KKTC polisinden yalnızca bir kere bilgi istendiğini yazdı.

Gazete, komitenin kurulmasından bu yana kayıtlara 17 kayıp kadın geçtiğini ve bunlardan yalnızca, Lefkoşa’nın güneyinde sakin 30 yaşındaki bir Filipinli kadınla ilgili KKTC polisinden yardım istendiğini kaydetti.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Rum polisinin 2017 yılında 30 yaşındaki Filipinli kadının kaybolmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında KKTC polisinden yardım istediğini ve KKTC polisinin BM Barış Gücü’nü (UNFICYP), söz konusu şahsın KKTC’ye geçtiği ve aynı gün Güney Kıbrıs’a geri döndüğü konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin yaptığı bilgilendirmenin, Rum polisini kaybolan kadınlarla ilgili soruşturmayı idare etme şekli konusunda “açıkta bıraktığını” kaydeden gazete, polisin konuyla ilgili “basmakalıp yanıtlar” vererek, KKTC’ye geçen yabancıların bu geçişlerinin hiçbir zaman ispatlanamadığını söylediğini yazdı.