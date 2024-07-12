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RMMO subaylarına eğitim desteği

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Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subaylarının Rum Açıköğretim Üniversitesinde yüksek lisans programlarında eğitim almalarına imkan sağlandı.
RMMO subaylarına eğitim desteği

Politis gazetesi, Rum Açıköğretim Fakültesi ile Rum Savunma Bakanlığı arasında, RMMO subaylarının yüksek lisans programlarında eğitim almalarına imkan sağlayacak bir işbirliği protokolünün imzalandığını yazdı.

Gazete, isteyen RMMO subaylarının, Yunanistan Hava Harp Okulu “Security and Defence” (Güvenlik ve Savunma) yüksek lisan programının da bulunduğu birçok yüksek lisans programına uzaktan katılabileceklerini vurguladı.

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