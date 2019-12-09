RMMO subaylarının eğitimi için panel düzenlenecek

Rum Yönetimi’nin gizli bilgilerinin korunması sisteminin güçlendirilmesi için, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subaylarının eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi çabası çerçevesinde, “Güvenlik ve Savunma Akademisi”, “Ulusal Güvenlik Kurumu” ve “Lefkoşa Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Enstitüsü” tarafından panel düzenleneceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, yarın düzenlenecek “Threats and Recent Advances in Cyber-Defence” konulu paneli, Rum Savunma Bakanlığı, RMMO, kamu hizmetleri, özel sektör çalışanları ile diplomatik birimlerin üyelerinin izleyeceğini yazdı.