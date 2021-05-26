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RMMO Yüzbaşısı Dünkü Tatbikat Sırasında Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybetti

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Rum Milli Muhafız Ordusunda (RMMO) yüzbaşı olarak görev yapan 32 yaşındaki Limasol sakini Ksanthos Kiriaku’nun, dün icra edilen tatbikat sırasında gerçekleşen kaza sonucunda hayatını kaybetmesi, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.
RMMO Yüzbaşısı Dünkü Tatbikat Sırasında Meydana Gelen Kazada Hayatını Kaybetti

Rum Milli Muhafız Ordusunda (RMMO) yüzbaşı olarak görev yapan 32 yaşındaki Limasol sakini Ksanthos Kiriaku’nun, dün icra edilen tatbikat sırasında gerçekleşen kaza sonucunda hayatını kaybetmesi, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.


Fileleftheros gazetesi “Halat İki Yerde Daha Yıpranmış” başlıklı haberinde, RMMO yüzbaşısı Kiriaku’nun dün icra edilen tatbikat sırasında gerçekleşen kaza sonucunda hayatını kaybettiğini ve RMMO için dün kara bir gün olduğunu yazdı.


Kazanın meydana geldiği koşulların gerek Rum Polisi, gerekse RMMO Kurmaylığı tarafından araştırıldığını yazan gazete, kazanın, bu tarz tatbikatlarda kullanılan araç gereçlerin bakımı ve bu tarz tatbikatlarda alınan güvenlik önlemleri konusunda büyük soru işaretleri ortaya çıkmasına neden olduğunu kaydetti.


Kazanın dün sabah 8 buçuk sıralarında, Troodittisa bölgesinde, “yüksek irtifada askeri araştırma” konulu planlı tatbikat çerçevesinde meydana geldiğini belirten gazete, kazanın RMMO yüzbaşısının yüksek bir yerden halatla aşağıda bulunan platforma inmeye çalıştığı sırada yaşandığını kaydetti.


İniş için kullanılan halatın RMMO’ya ait olduğunu ve bahse konu noktaya yerleştirilmiş daimi bir halat bulunmadığını belirten gazete, halatın tatbikat çerçevesinde bir gün önce de kullanıldığını ve dün de kullanılması için orada bırakıldığını yazdı.


Gazetenin, halatın uygunsuz olduğu ve koptuğu yerin üzerindeki iki yerde aşınmalar olduğu şeklinde bilgilere sahip olduğu belirtilen haberde, RMMO yüzbaşısının platforma çok yaklaştığı bir sırada, ipin ortadan kopması sonucu 50 metre aşağıya düştüğünü belirtti.


Evli ve iki çocuğu bulunan RMMO yüzbaşısının hayatını kaybetmesi dolayısıyla, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de dün durumdan duyduğu üzüntüyü belirttiği bir taziye mesajı yayımladığını yazan gazete, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in de konunun derinlemesine araştırılması için direktif verdiğini ekledi.

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