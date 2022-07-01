RMMO’da 20 yılda 21 ölümlü kaza!

Politis gazetesi, Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’ne gitmek üzere Lakadamya’daki helikopter üssünden kalkan Bell 206 tipi askeri helikopterin gece uçuşu yaptığı sırada Kukla yakınlarında düşmesi sonucu RMMO komutanı Korgeneral Evangelos Florakis de dahil 5 kişinin hayatını kaybettiği 10 Temmuz 2002’den bu yana meydana gelen ölümlü kazaları aktardı.

RMMO’nun geçen günlerde icra ettiği bir tatbikatı sırasında helikopterden denize atlayan 27 yaşındaki profesyonel asker kadrosundaki (SİOP) komandonun hayatını kaybetmesi ile son 20 yıl içerisinde ölen RMMO askeri sayısı 21’e yükseldi.

Politis Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’ne gitmek üzere Lakadamya’daki helikopter üssünden kalkan Bell 206 tipi askeri helikopterin gece uçuşu yaptığı sırada Kukla yakınlarında düşmesi sonucu RMMO komutanı Korgeneral Evangelos Florakis de dahil 5 kişinin hayatını kaybettiği 10 Temmuz 2002’den bu yana meydana gelen ölümlü kazaları aktardı.

Habere göre 2002’deki helikopter kazasından sonra 2005’te, “Dimitra” tatbikatı çerçevesinde “Maraş” kod isimli PC-9 Pilatus tipi eğitim uçağı düştü, uçaktaki 3 RMMO askeri hayatını kaybetti. 5 Temmuz 2006’da Mi-35 tipi saldırı helikopteri Baf-Limasol yakınlarında düştü, bir RMMO personeli hayatını kaybetti.15 Eylül 2009’da AKMAT tipi askeri aracın aksının kopması nedeniyle ters dönmesi üzerine bir RMMO seferisi öldü.

5 Kasım 2009’da eski ATİK merkez ofisinin yeraltı mevziinde boruk bir tüfek bombasının patlaması sonucu bir RMMO personeli hayatını kaybetti.11 Temmuz 2011’de Mari’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde tutulan cephane yüklü 98 konteynerin infilak etmesiyle oluşan megatonluk patlamada 13 RMMO personeli öldü. 25 Mayıs 2021’de bir tatbikat sırasında halat ile uçuruma inmeye çalışan bir RMMO askeri halatın kopması sonucu 50 metreden kayalara çakıldı. 12 Mayıs 2022’de bir tatbikat sırasında cip tipi aracın takla atması sonucu 1 RMMO askeri hayatını kaybetti.

Gazete emekli Tümgeneral Andreas Zonias katıldığı bir yayında kazaların RMMO içerisindeki “gevşeklik ve güvenlik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığına dikkat çektiğini ancak Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in dün Rum Meclisi'nde RMMO’daki disiplin ile ilgili bir soruyu cevapsız bıraktığına işaret etti.