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RMMO’da Covıd-19 Önlemleri

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RMMO’da Covıd-19 Önlemleri
RMMO’da Covıd-19 Önlemleri

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) da covid-19’un birlikler içerisine yayılmaması için sıkı tedbirler aldığı bildirildi.
 

Fileleftheros, bugüne kadar RMMO içerisinde saptanan pozitif vakalardan, birliklere yayılma olmadığını ancak her halükarda covid-19 pozitif saptanması veya şüphelenilmesi durumlarına karşı bütün protokollerin sıkı şekilde uygulandığını yazdı.
 

Habere göre şu anda güvenlik sebebiyle, RMMO’nun normal işleyişinin,  nöbet ve devriye görevlerinin normal sürdürülebilmesi ve aynı zamanda bulaşma riskinin azaltılması için iki grup oluşturuldu.

Pozitif vaka veya şüpheli vaka saptanması durumunda, grubun bütün mensupları birlik dışında izole ediliyor. Bu kişilerin testleri tamamlanana kadar birlik içerisindeki bütün görevler ikinci grup tarafından yerine getiriliyor.
 

Bunun dışında, RMMO’nun “Argonot” gibi bütün planlı tatbikatları ile diğer ülkelerle üçlü işbirlikleri çerçevesinde planlanmış ortak hava-deniz tatbikatları yanında RMMO seferilerinin Mart ve Nisan aylarında planlanan birliklerine teslim olmaları iptal edildi.  RMMO Güney’de alınan kısıtlama önlemlerinin uygulanmasında, karantina bölgelerinin korunmasında v.b.  Rum polisi ile birlikte görev yapıyor, devriyeye çıkıyor. 
 

Gazete Rum Savunma Bakanlığı ve RMMO Komutanlığı’nın Haziran’daki yeni celbin askere alım prosedürü konusunda kaygılı olduğu, yeni celple ilgili bu prosedürün ertelenip ertelenmeyeceğine covid-19’la ülke genelindeki gelişme dikkate alınarak karar verileceğini belirtti. 

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