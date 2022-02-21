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RMMO’da Muvazzaf Kadın Subaylar Saray Önünde Protesto Eylemi Yaptı

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RMMO’da Muvazzaf Kadın Subaylar Saray Önünde Protesto Eylemi Yaptı
RMMO’da Muvazzaf Kadın Subaylar Saray Önünde Protesto Eylemi Yaptı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) “gönüllü astsubay” kadrosunda görev yapan kadın muvazzaf astsubaylar, aileleri ve kadına yönelik ayrımcılığa karşı dün Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanarak RMMO’da uygulanan cinsiyet ayrımını protesto etti.


Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, astsubaylar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve kabinesine, Rum Ombudsman’ın Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele mercii olarak hazırladığı, kadın astsubaylara çalışma alanında cinsiyetleri yüzünden ayrımcılık konusundaki raporuna fiilen saygı gösterme çağrısı yaptı.


Protesto eylemi sırasında onaylanan kararda, kadın astsubayların cinsiyet ayrımı nedeniyle uğradığı haksızlıkların derhal düzeltilmesi, göreve alındıkları günden bu yana geçen süre içerisinde hak etmiş oldukları astsubay çavuş rütbesine terfi ettirilmeleri istendi. 

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