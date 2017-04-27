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RMMO’da toplu terfi

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RMMO’da toplu terfi
Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) terfilerin, geçen yılın aralık ayında geçirilen yeni değerlendirme, terfi ve terhis tüzüklerinin maddeleri uyarınca bu yıl ilk kez toplu yapılacağı haber verildi.

Fileleftheros’un “Orduda Subayların Toplu Terfisi… İlk Kez Yaş Haddini Tamamlayan Emekli Subaylar Olacak”  başlıklı haberine göre, yeni tüzüklerin binbaşıların 55, yarbayların 56, albayların 57, tuğgenerallerin 58, tümgenerallerin 59 ve korgenerallerin 62 yaşında emekli olmasını öngörüyor.

Tüzüklerde her bir rütbede beklenecek yıllar da belirlendi. Buna göre tüzükler; asteğmen rütbesinde 4, üsteğmen 5, yüzbaşı 6, yarbay7, albay 3, tuğgeneral 3 ve tümgeneral rütbesinde 1 yıl beklenmesini öngörüyor.

Habere göre bu çerçevede değerlendirmelerin yapılacağı sonbahara kadar yaklaşık 45 subayın, yaş haddinden dolayı RMMO’dan emekli edilmesi ve böylece her rütbeden 300 subaya terfi yolunun açılması bekleniyor.

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