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RMMO’daki Kadın Askerler Negatif Ayrımcılığa Maruz Kalıyor

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RMMO’daki Kadın Askerler Negatif Ayrımcılığa Maruz Kalıyor
RMMO’daki Kadın Askerler Negatif Ayrımcılığa Maruz Kalıyor

Rum Milli Muhafız Ordusu’ndaki (RMMO) kadın askerlerin negatif ayrımcılığa maruz kaldıkları bildirildi.


Politis gazetesi manşet haberinde,1993, 1995 ve 1997 yıllarında askere alınan 195 kadını temsilen Avukat Yorgos Karapatakis’in Rum Ombudsmanlığı’na şikayette bulunduğunu yazdı.


Gazeteye göre Karapatakis, RMMO’daki kadın askerlerin, paralı gönüllü olarak girdikleri askerlik görevinde yerinde saydıklarını; ancak aynı dönemde giren erkeklerin terfi alarak yükseldiklerini ve kadın askerlere kıyasla daha resmi nitelik taşıdıklarını yazdı.


Gazete, erkek askerlerin otomatik olarak subay haline geldiklerini, ancak kadın askerlere subay olabilmeleri için en az 6 yıl süreyle hizmet etmiş olma koşulu getirildiğini ve şu an, kadınların başçavuş olduklarını, erkeklerinse daha üst rütbelerde bulunduklarını kaydetti.


Haberde, Rum Ombudsman Maria Stilianu Lottidis’in kadın askerleri haklı bulduğu ve Rum Bakanlar Kurulu’na, kadın askerlere pozitif ayrımcılık yapılması için öneri sunulacağı belirtildi.

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