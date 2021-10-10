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RMMO'dan atbikat

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Rum Yönetimi’nin “Iron Dome” (Demir Kubbe) isimli hava savunma sisteminin alınması konusunda, İsrail’le görüşmeler yaptığı belirtildi.
RMMO'dan atbikat

Fileleftheros gazetesi, Mihalis İgnatiu imzalı yorumsal haberinde, Rum Yönetimi’nin “Iron Dome” isimli hava savunma sistemi alınması konusunda İsrail’le ileri düzeyde görüşmeler içerisinde olduğunu yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs’ın karşısında havada ve denizde üstünlüğe sahip, bölgesel bir süper güç olan Türkiye’nin bulunduğuna işaret edilerek, bu işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ABD’nin ardından NATO’da ikinci büyük askeri mekanizma olduğu kaydedildi.
Öte yandan İsrail’in askeri pazarının, Amerika’nın protesto etmeyeceği bir çözüm olduğunu vurgulayan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in siyasi kariyerinin son iki yılını geçirdiğini ve Kıbrıs’ı güçlendirmeyi çok isteyen ama başaramayan Glafkos Klerides gibi tarihe geçebileceğini öne sürdü.

RMMO’DAN TATBİKAT
Simerini gazetesi ise manşetten yer verdiği bir haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) yarın başlayıp 15 Ekim’e kadar sürecek “İris” kod adlı tatbikatının, bölgede icra edildiği iddia edilen Türk tatbikatlarına yanıt teşkil ettiğini iddia etti.
İleri sürülen Türk meydan okumalarının denizle sınırlı olmadığını ve karaya kadar uzandığını öne süren gazete, geçen Cuma gününe kadar son 10 gündür Güzelyurt’tan Lefkoşa dışındaki bölgelere (Yeri ve Athineu-Kiracıköy) kadar tatbikatlar yapıldığını iddia etti.
Gazete “İris” tatbikatına RMMO’nun tüm kuvvetlerinin katılacağını da ekledi.

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