  • BIST 99.094
  • Altın 276,595
  • Dolar 5,7645
  • Euro 6,4041
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

RMMO’nun eski mühimmatları denizin dibinde

» »
Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) kullanım süresi biten onlarca ton mühimmatının, Limasol’un güneyinde, denizin dibinde olduğu bildirildi.
RMMO’nun eski mühimmatları denizin dibinde

Alithia gazetesi, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in ilgili bir sorusu üzerine, Rum Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama yapılarak, 1980 yılından 1993 yılına kadar, RMMO’nun kullanım süresi biten mühimmatları, uluslararası uygulama gereği denize atarak imha ettiğinin; ancak deniz kirliliğiyle ilgili yeni kurallar çıktığı zaman bu uygulamaya son verildiğinin kaydedildiğini yazdı.

Gazete, açıklamada, gerekli kontrollerin yapılmakta olduğunun ve denize atılan mühimmatların insan sağlığı ile vatandaşların güvenliği açısından hiçbir tehlike teşkil etmediğinin belirtildiğini kaydetti.

Haberde, 2008’den 2017’ye kadar, 7 bin 400 ton kullanım süresi bitmiş mühimmat imha edildiği de ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CMIRS Anketi Rum basınında23 Ekim 2019 Çarşamba 12:36
  • Avukat Dimitriadis Maraş ile ilgili kararı değerlendirdi23 Ekim 2019 Çarşamba 11:32
  • Lute’un Kasım ayında adaya gelmesi bekleniyor23 Ekim 2019 Çarşamba 10:23
  • Lefkoşa’da kavga… 3 Yaralı22 Ekim 2019 Salı 11:45
  • Neofitu: “Hellim ulusal zenginliktir”22 Ekim 2019 Salı 11:42
  • Ralli sırasında yoldan çıkan araç baba ve bebeğini yaraladı22 Ekim 2019 Salı 11:41
  • Seri katil Metaksas’ın evinin yanında bulunan valizler panik yarattı22 Ekim 2019 Salı 11:39
  • Maraş’taki taşınmaz başvurusunun KKTC Mahkemesi tarafından reddedilmesi Rum basınında22 Ekim 2019 Salı 11:37
  • “Cyprus Frıendship” programı Rum basınında da yer aldı21 Ekim 2019 Pazartesi 14:30
  • Nikolas Skuridis Kozanköy'de mutlu21 Ekim 2019 Pazartesi 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti