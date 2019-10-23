RMMO’nun eski mühimmatları denizin dibinde

Alithia gazetesi, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in ilgili bir sorusu üzerine, Rum Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama yapılarak, 1980 yılından 1993 yılına kadar, RMMO’nun kullanım süresi biten mühimmatları, uluslararası uygulama gereği denize atarak imha ettiğinin; ancak deniz kirliliğiyle ilgili yeni kurallar çıktığı zaman bu uygulamaya son verildiğinin kaydedildiğini yazdı.

Gazete, açıklamada, gerekli kontrollerin yapılmakta olduğunun ve denize atılan mühimmatların insan sağlığı ile vatandaşların güvenliği açısından hiçbir tehlike teşkil etmediğinin belirtildiğini kaydetti.

Haberde, 2008’den 2017’ye kadar, 7 bin 400 ton kullanım süresi bitmiş mühimmat imha edildiği de ifade edildi.