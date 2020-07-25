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RMMO’nun “Hizmete Özel” Kitabı

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RMMO’nun “Hizmete Özel” Kitabı
RMMO’nun “Hizmete Özel” Kitabı

 Rum Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tarafından yayımlanan “20 Temmuz-17 Ağustos 1974 Kıbrıs’taki Harekatların Askerî Dersleri” isimli kitabın hizmete özel olduğunu ve hiçbir nüshası için toplatılması emri verilmediğini, böyle bir niyet de olmadığını açıkladı.

Alithia’nın haberine göre Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada RMMO’nun Şubat 2020’de 1070 adet bastırdığı kitabın 1050’sinin RMMO Komutanının emriyle askeri birliklere ve bir miktar subaya dağıtıldığı, geriye kalan 20’sinin RMMO arşivinde kaldığı belirtildi.

“Yukarıda anılan nüshalardan hiçbiri toplatılmadı, toplatılması için emir verilmedi, öyle bir niyet de yok” denilen açıklamada kitabın RMMO’nun emriyle, tamamen aktif RMMO yetkililerinin kullanımına özel, yeniden basılması, yayınlanması, RMMO’nun onayı olmadan içeriğinin herhangi bir şekilde paylaşılmasının, RMMO dışındaki herhangi bir yazı veya incelemede kaynak gösterilmesinin yasak olduğuna dikkat çekildi.

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