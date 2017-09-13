RMMO'nun kışlaları Larnaka dışına taşınıyor

Larnaka Belediye Meclisi’nin, belediye sınırları içerisindeki RMMO kışlalarını Larnaka dışına taşıma kararı aldığı bildirildi.

Alihtia, taşınmaları ile kentte çok önemli bir kalkınma olacağı gerekçesiyle Larnaka dışına çıkarılmalarına karar verilen kışlaların “Acemi Er Eğitim Kampı, aynı alandaki ‘Çavuş Lazaros Yeorgiu’ Kışlası ve Larnaka Tuz Gölü’ndeki RMMO kışlası olduğunu yazdı.

Habere göre 6 Eylül’de karara bağlanan kışlaların Larnaka dışına taşınmasının talep edilmesi önerisi Belediye Meclisi’ne, DİSİ’li Belediye Meclis üyesi Nikos Yeorgiu’dan geldi. Yeorgiu öneriyi kamu güvenliği ile kentin rasyonel gelişmesi kaygısıyla sunduğunu açıkladı.

Larnaka içindeki kışlaların yüz ölçümünün çok büyük olduğuna da dikkat çeken Yeorgiu, “Tuz Gölü’ndeki kışlanın 152 bin 200 metrekare, Acemi Er Eğitim Kampı’nın 102 bin 800 metrekare olduğunu” söyledi.

Larnaka Belediye Meclisi’nin, kışlaların belediye sınırları dışına taşınması kararının Rum Savunma Bakanlığı’na iletilmesi için bir mektup hazırlanıyor ancak konuyu, Belediye Başkanı Andreas Viras’ın da Bakan Hristoforos Fokaidis’le yüz yüze görüşeceği kaydedildi.

Habere göre Viras, belediye sınırları içerisindeki kışlaların Larnaka’nın gelişimine engel ve kamu güvenliği açısından tehlike olduğunu söyledi. Andreas Viras, Tuz Gölü yanındaki kışlanın hali arazide ve konum olarak Natura bölgesi içerisinde bulunduğunu, yerine bir çevre parkı ve gözlem kulesi kurulabileceğini, Acemi Er Eğitim Kampı’nın bulunduğu arazinin ise Kitium Metropolitliği’ne ait olduğunu anlattı.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın birkaç ay önce Acemi Er Eğitim Kampı yanına Metropolis Mall@Larnaka isimli ticaret merkezi ile AEK stadı yapılmasına, gerekli izinlerin alınması koşuluyla izin verdiğini hatırlattı, ticaret merkezi yapılacak alanın metropolitliğe ait olduğunu belirtti.

Haberde Rum Savunma Bakanlığı, Reorganizasyon ve Modernizasyon Planı’nın 2020-2025 dönemini kapsayan ikinci aşaması çerçevesinde RMMO’nun kent merkezlerinde bulunan kışlalarını yeniden konumlandırma niyetinde olduğu da kaydedildi.