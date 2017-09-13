 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.244
  • Altın 146,778
  • Dolar 3,4400
  • Euro 4,0874
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAMerkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

RMMO'nun kışlaları Larnaka dışına taşınıyor

»
RMMO'nun kışlaları Larnaka dışına taşınıyor
Larnaka Belediye Meclisi’nin, belediye sınırları içerisindeki RMMO kışlalarını Larnaka dışına taşıma kararı aldığı bildirildi.

Alihtia, taşınmaları ile kentte çok önemli bir kalkınma olacağı gerekçesiyle Larnaka dışına çıkarılmalarına karar verilen kışlaların “Acemi Er Eğitim Kampı, aynı alandaki ‘Çavuş Lazaros Yeorgiu’ Kışlası ve Larnaka Tuz Gölü’ndeki RMMO kışlası olduğunu yazdı.

Habere göre 6 Eylül’de karara bağlanan kışlaların Larnaka dışına taşınmasının talep edilmesi önerisi Belediye Meclisi’ne, DİSİ’li Belediye Meclis üyesi Nikos Yeorgiu’dan geldi. Yeorgiu öneriyi kamu güvenliği ile kentin rasyonel gelişmesi kaygısıyla sunduğunu açıkladı.

Larnaka içindeki kışlaların yüz ölçümünün çok büyük olduğuna da dikkat çeken Yeorgiu,  “Tuz Gölü’ndeki kışlanın 152 bin 200 metrekare, Acemi Er Eğitim Kampı’nın 102 bin 800 metrekare olduğunu” söyledi.

Larnaka Belediye Meclisi’nin, kışlaların belediye sınırları dışına taşınması kararının Rum Savunma Bakanlığı’na iletilmesi için bir mektup hazırlanıyor ancak konuyu, Belediye Başkanı Andreas Viras’ın da Bakan Hristoforos Fokaidis’le yüz yüze görüşeceği kaydedildi.

Habere göre Viras, belediye sınırları içerisindeki kışlaların Larnaka’nın gelişimine engel ve kamu güvenliği açısından tehlike olduğunu söyledi. Andreas Viras, Tuz Gölü yanındaki kışlanın hali arazide ve konum olarak Natura bölgesi içerisinde bulunduğunu, yerine bir çevre parkı ve gözlem kulesi kurulabileceğini, Acemi Er Eğitim Kampı’nın bulunduğu arazinin ise Kitium Metropolitliği’ne ait olduğunu anlattı.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın birkaç ay önce Acemi Er Eğitim Kampı yanına Metropolis Mall@Larnaka isimli ticaret merkezi ile AEK stadı yapılmasına, gerekli izinlerin alınması koşuluyla izin verdiğini hatırlattı, ticaret merkezi yapılacak alanın metropolitliğe ait olduğunu belirtti.

Haberde Rum Savunma Bakanlığı, Reorganizasyon ve Modernizasyon Planı’nın 2020-2025 dönemini kapsayan ikinci aşaması çerçevesinde RMMO’nun kent merkezlerinde bulunan kışlalarını yeniden konumlandırma niyetinde olduğu da kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum komandolar İsrail'e gidiyor13 Eylül 2017 Çarşamba 11:39
  • Anastasiadis: Crans-Montana'da bana sunulan Türkiye'nin talepleriydi13 Eylül 2017 Çarşamba 11:37
  • Rum tarafı New York'ta "özlü" bir görüşmeyi mümkün görüyor13 Eylül 2017 Çarşamba 11:36
  • Anastasiadis 21 Eylül'de New York'ta konuşacak11 Eylül 2017 Pazartesi 11:29
  • Anastasiadis şartı kabul edilmezse Akıncı ile görüşmek istemiyormuş11 Eylül 2017 Pazartesi 11:28
  • Anastasiadis: “onisiforos ile ilgili kötümser değiliz”11 Eylül 2017 Pazartesi 11:27
  • KKTC'den gümrüksüz sigara ve tütün iddiası11 Eylül 2017 Pazartesi 11:26
  • Askeri deniz üssünde iyileştirme çalışmaları11 Eylül 2017 Pazartesi 11:24
  • Anastasiadis vizyonunu açıkladı...10 Eylül 2017 Pazar 13:43
  • Müzakerelere “neden kalınan yerden başlanmalı”10 Eylül 2017 Pazar 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti