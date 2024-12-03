RMMO’nun silah sistemlerinde deneyimli profesyonel askerleri istifa ediyor

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) sözleşmeyle istihdam ettiği profesyonel askerlerin özellikle maaş düşüklüğü nedeniyle istifa ettiği, birimde 550 boş kadro bulunduğu ve bu sayının, RMMO’nun operasyonel kabiliyetlerini belirgin şekilde etkileyecek bir s

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) sözleşmeyle istihdam ettiği profesyonel askerlerin özellikle maaş düşüklüğü nedeniyle istifa ettiği, birimde 550 boş kadro bulunduğu ve bu sayının, RMMO’nun operasyonel kabiliyetlerini belirgin şekilde etkileyecek bir sayı olduğu bildirildi.

Politis, “Profesyonellere İstifa Etmesinler Diye Teşvik… Birimi Çekici ve Sürdürülebilir Hale Getirmek için Bakanlar Kurulu Kararları… Milli Muhafız Ordusu’ndaki Boş Kadrolar 550” başlıklı manşet haberinde sözleşmeli profesyonel askerlerin RMMO’dan yoğun şekilde istifa ettiğini, Rum Bakanlar Kurulu’nun da bunun önünü alabilmek için profesyonel askerliği cazip ve birimi sürdürülebilir hale getirecek bir dizi teşvik kararı aldığını yazdı.

Habere göre maaşlarının düşük olması ve sözleşmeli statüde olmaları nedeniyle çok sayıda profesyonel asker istifa ediyor. İstifa edenlerin büyük bölümü polis saflarına katılıyor. Profesyonel askerlik için son çıkılan münhale ilgi çok düşük kaldı, bu nedenle boş kadrolar doldurulamadı. Rum Savunma Bakanlığı verilerine göre RMMO eğitimleri için para ve zaman harcadığı, silah sistemlerinde deneyimli profesyonel askerlerinin (yılda) yüzde 10’unu kaybediyor. 2022-2023 döneminde istifa sayısında artış, yeni başvurularda azalma gözlemlendi. Azami personel sayısı 3 bin 90 olan Sözleşmeli Profesyonel Asker statüsünde bugün mevcut boş kadro 550’ye ulaşıyor ki bu, RMMO’nun operasyonel kabiliyetlerini belirleyici şekilde etkiliyor.

Rum Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar uyarınca, bundan böyle yeni profesyonel asker alımları yazılı da dahil ilgili sınavlardan sonra 10 yıla kadar yıllık sözleşme ile yapılacak. Azami işe alınma yaşı 27 olacak. Sözleşmeli Profesyonel Asker biriminin azami personel sayısı 3 bin 90’ı aşmayacak. Yıllık kök maaşları sözleşmeli personele verilen A2 baremine tekabül edecek, kök maaşlara genel ve barem içi artışlar eklenecek. Her bir personele aylık 100 euro ödenek verilecek. özel kuvvetler, mayın temizleme ve patlayıcı etkisizleştirme, sağlıkçı ve diğer özel kategorideki personele aylık 200 euro ödenek verilecek. Bu tür özel kategorilerde çalışan sözleşmeli profesyonel sayısı toplamda 400’ü aşmayacak. Bu aylık ödeneklerden sosyal sigorta, sağlık sigortası vb kesinti yapılacak.

Bin 100’e kadar profesyonel asker yükseltilmiş maaşla hizmet verecek. Mevcut sözleşmeli astsubay karolarında bulunanların emekli olmasıyla sözleşmeli astsubay kadrosu kaldırılacak ve yerine, aynı sayıda (en fazla bin 100), sözleşmeli profesyonel asker alınacak. Bu statüde olacak profesyoneller 57 yaşına kadar (şu anki haliyle profesyonel askerlerle en fazla 42 yaşına kadar sözleşme yapılıyor) hizmet verebilecekler. Bu kadroya başvurabilmek için 10 yıllık hizmet aranacak. Sözleşmeli astsubay ve yeni alınacak ve mevcut sözleşmeli profesyonel asker sayısı -bugünkü ihtiyaca göre- 4 bin 190’ı aşmayacak.