RMMO’ya Yeni Hava Savunma Sistemi

Silahlanma bütçesini bu yıl son 18 yılın en yüksek seviyesine çıkaran Güney Kıbrıs’ın, mevcut hava savunma şemsiyesine yeni ve modern silah sistemleri eklemek için çeşitli ülkelerden aldığı teklifleri değerlendirmeyi en geç Mart ayında tamamlayacağı bildirildi.



Rum ve Amerikan özel kuvvetlerinin katılımıyla ortak bir tatbikat icra edilmekte olduğu, kod adı, senaryosu, ne zaman başladığı hakkında bilgi verilmeyen tatbikatın bugün tamamlanacağı haber verildi.



Alihtia’nın “Modern Hava Savunma Şemsiyesi… Bir veya İki Ay İçinde Milli Muhafız Ordusu’na Yeni Silah Sistemi” başlığıyla ikinci manşet yaptığı habere göre, alınacak yeni silah sistemiyle “hava sahasının karadan ve denizden gelecek tehditlere karşı korunması” amaçlanıyor. Söz konusu sistemin “tamamen savunma amaçlı olduğu” da öne sürüldü.



Savunma Bakanı Haralambos Petridis gazeteye yaptığı açıklamada, “Prosedür ilerliyor. Bir veya iki ay içerisinde sonuçlandıracağımızı düşünüyorum. İsteğimiz, savunma kabiliyetimizi güçlendirmektir. Kıbrıs diplomatik ülkedir ve anlaşmazlıklarını diplomasiyle çözmek istiyor. Herhangi bir silahlanma yarışına girmedik” ifadelerini kullandı.



Gazete, RMMO’nun, modern silah sistemleri edinme ve mevcut silah sistemlerinin bakımı için bu yıl ayrılan bütçenin son 18 yılın en yüksek bütçesi olduğuna dikkat çekti ancak miktar belirtmedi.



ABD ÖZEL KUVVETLERİ İLE ORTAK TATBİKAT

Rum yönetiminin yeni silah sistemleri alımı paralelinde “askerî işbirliği dokusunu” da güçlendirmekte olduğuna işaret edilen haberde, ABD ile ikili işbirliğine özellikle vurgu yapıldı.



RMMO subaylarının ABD tarafından eğitilmesi ve ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kısmen kaldırılmasının ardından “müşterek tatbikatların yoğunlaştırılmakta olduğuna” işaret edilen haberde Rum ve Amerikan özel kuvvetlerinin iştirakiyle ortak bir tatbikat “icra edilmekte olduğu, tatbikatın bugün tamamlanacağı” bilgisi verildi. Ortak tatbikatla ilgili başka detay verilmedi.



PETRİDİS-GARBER GÖRÜŞMESİ

Habere göre, Savunma Bakanı Petridis dün ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber ile bir araya geldi. İkilinin, Güney Kıbrıs ile ABD arasında geçen yıl başlayan ikili askerî işbirliğini bu yıl genişletme ve derinleştirme yöntemlerini masaya yatırdığı kaydedildi.



Petridis, görüşmeyi “çok yapıcı ve faydalı” diye nitelendirdi. Garber ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl iki taraf arasında birçok işbirliğine imza atıldığını, 2022 içinde daha fazlasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.



SUUDİ ARABİSTAN DA AJANDADA

Rum yönetiminin ikili işbirlikleri ajandasına Suudi Arabistan’ı da eklediği belirtilen haberde Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetler Komutanı’nın geçen Salı ve Çarşamba günleri Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği ve ikili askerî tatbikat ve eğitim programlarının ayarlandığı ziyaret çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de görüştüğü hatırlatıldı.