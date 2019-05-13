Robert Downey Jr.’dan Gözleri Dolduran Avengers: Endgame Paylaşımı

Marvel filmlerinde Iron Man karakterine hayat veren Robert Downey Jr, Avengers: Endgame filmi ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Avengers: Endgame, muhtemelen dünya tarihinde 3 milyar dolar ciroya ulaşan ilk film olacak. Marvel Sinematik Evreni (MCU)’nun ilk filminden bu yana Iron Man/Tony Stark karakterine can veren ünlü oyuncu, oldukça duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

Gönderi filmle ilgili spoiler içeriyor

Filmin son bölümündeki büyük savaş sahnesi, Captain Marvel’in gelişi dışında gayet iyiydi. (Captain Marvel sahnesinde karakterin girişini görkemli hale getirmek isteyen Russo kardeşler giriş sekansını gereğinden uzun tutmuştu ve oyuncuların reaksiyonlarını, seyirciyi harekete geçirecek doğallıkla verememişti.) Ancak sahnenin ve filmin finalinin yıldızı Tony Stark/Iron Man oldu.

Iron Man ile Spider-Man arasında özel bir bağ olduğu, serinin takipçileri tarafından biliniyor. Tony, Peter için üçüncü baba figürü olmuştu. Iron Man’in Marvel Sinematik Evreni’nden (en azından bildiğimiz kadarıyla) ayrılmış olmasından en çok etkilenen karakterler arasında Peter Parker da yer alıyor.

Robert Downey Jr, Instagram hesabından paylaştığı kamera arkası videosu ile duygulandırdı. Videoda iki karakterin film içinde karşılaşmaları gösteriliyor. Ayrıca aktörlerin becerilerine de ayrı bir saygı duymayı sağlıyor. Garip yeşil kıyafetlerin ve sağında solunda işaretçiler bulunan kostümlerin içinde role girebilmek oldukça büyük başarı.