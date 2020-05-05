Robert Koch Enstitüsü: Almanya'da virüsün bulaşma oranı düşüyor, bunu korumak için sosyal mesafe kuralı 'yeni normal' olmalı

Almanya’daki halk sağlığı kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede yeni koronavirüs vakalarının düşmeye devam ettiğini açıkladı.

Enstitü, enfekte bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısını ifade eden ve birkaç gün önce 1’e doğru yaklaşan R katsayısının 0,71’e düştüğünü kaydetti.

Geçen hafta 700 ile 1.600 arasında değişen yeni vaka sayıları Pazartesi günü 685’e düştü.

RKI, ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısının 163 bin 860, can kaybının ise 6.831 olduğunu bildirdi.

RKI başkanı Lothar Wieler, R katsayısının düşmesini “çok iyi haber” olduğunu, ancak sayıların artmaması için sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerektiğini, bunun uzun süre "yeni normal" olacağını söyledi. Wieler, ayrıca ikinci, hatta belki de üçüncü dalga salgına karşı uyarıda bulundu.

“Bilim insanlarının büyük çoğunluğu ikinci dalganın kesin olduğunu söylerken, birçoğu da üçüncü dalga tahmininde bulunuyor” diyen Wieler, gelecekteki dalgalar için ülkelerin daha hazırlıklı odluğunu söyledi.

Almanya’da yapılan günlük test sayısının 142 bin olduğunu belirten Wieler, ksııtlamalar gevşetilmeye başlandığı için bu sayıyı artırmanın önemli olduğunu belirtti.