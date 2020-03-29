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Robert Koch Enstitüsü: Kapasitemizin yetmeyebileceğini düşünmeliyiz

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Robert Koch Enstitüsü: Kapasitemizin yetmeyebileceğini düşünmeliyiz
Robert Koch Enstitüsü: Kapasitemizin yetmeyebileceğini düşünmeliyiz

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler Almanya'nın salgının başında olduğunu vurgulayarak, İtalya'daki gibi kapasite sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Wieler salgını "çok ciddiye alma" çağrısı yaptı.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, koronavirüs salgınının dramatik boyutlara ulaştığı İtalya örneğinde olduğu gibi, krizin bir süre daha devam etmesi durumunda, Almanya'nın da sağlık alanında kapasite sıkıntısı yaşayabileceğini söyledi. Wieler, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği röportajda, "Bizde de, hasta sayısının suni solunum cihazı sayısını geçme ihtimali mevcut. Ancak bu duruma gelip gelmeyeceğimiz şu an için bir spekülasyondan ibaret" dedi. Wieler ayrıca, "Her ihtimale karşı, kapasitelerimizin yeterli olmayabileceğini hesaba katmalıyız, bu çok açık" ifadesini kullandı. İtalya'da koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü 10 bini aşmıştı.

Almanya'da diğer ülkelere kıyasla ölüm oranının daha düşük olması konusunda yanılgıya düşmemek gerektiğini vurgulayan Wieler, ölüm oranının düşük olmasının en önemli nedeninin Almanya'da çok sayıda test yapılması olduğunu söyledi.

Almanya'daki kısıtlamalara da değinen Wieler, normal hayata dönülmesinin krizden çıkmak için yanlış bir yol olacağını ifade etti. Wieler, sosyal mesafenin mümkün olduğunca uzun süre korunması gerektiğini belirterek, Almanya'nın bu salgın dalgasının "daha başında olduğunu" söyledi. Wieler, pandeminin "çok ciddiye alınması" gerektiği uyarısında bulundu.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da bir günde 3 bin 965 artan vaka sayısı 52 bin 547'ye yükseldi. Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 64 artarak 389'a çıktı.

Virüslerin yüzde 70'i hayvanlardan geçti

Uzmanlık alanı veteriner tıp olan Enstitü Başkanı Wieler, insanlarda varlığı bilinen virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan geçtiğini belirterek, "Yeni virüslerin ortaya çıkma sebeplerinden biri de, egzotik hayvanlarla giderek artan oranda temasa girmemiz. Balta girmemiş ormanlarda sürekli daha derinlere giriyor ve oradaki biyolojik çeşitliliği monokültüre indirgiyoruz" dedi. Bu durumun, virüslerin hızlı bir biçimde yayılmasına olanak sağladığını vurgulayan Wieler'e göre beslenme alışkanlığı da virüs salgınını tetikleyebiliyor: "Bazı kültürlerin beslenme adetleri de oldukça kritik. Özellikle insanların, yenmeden hemen önce hayatta olan ve kesim sırasında kan yolu virüs bulaştırabilen hayvanlarla beslendiği Asya'da."

Yasa dışı hayvan ticaretinin önüne geçilmeli

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler'e göre bu sebeplerden dolayı yasa dışı hayvan ticaretine karşı çok etkili bir mücadele sergilenmesi gerekiyor. Özellikle de "en tuhaf sebeplerle, yeni virüsler taşıyabilecek olan, misk kedisinden maymunlara kadar çeşitli hayvanları ülkesine getiren insanlara" karşı. Koronavirüsün kesin olarak nereden ya da hangi hayvandan kaynaklandığı net olarak henüz bilinmiyor.

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