Roberta Metsola: Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece, Avrupa gerçekten bütün olamaz

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Lefkoşa’da dün yapılan “Cyprus Form"un başlangıcında yayımlanan mesajında “Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece, Avrupa’nın gerçekten bütün olamayacağını” vurguladı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, ilerlemenin tek yolunun, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda tek, egemen bir Avrupa devletine, iki kesimli-iki toplumlu bir federasyon olduğunu ifade eden Metsola, iki toplum arasında güven inşa edilmesiyle birlikte, güvenin yeniden kazanılması ve işlevsel çözümler bulunması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini savundu.

Mesajında, Ukrayna’daki işgale de değinen Metsola, inşa ettiklerini yıkmak isteyenlere tepki verme ve birlik olma zamanı varsa, bunun şimdi olduğunu söyledi.

Ortak eylemlerinin, nasıl ilerleyeceklerini ve Avrupa yapısını nasıl pekiştireceklerini belirleyeceğini de dile getiren Metsola, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa değerleri ve Avrupa’nın yaşam tarzının korunmasında temel bir rol oynadığını kaydetti.

Metsola mesajında “Kıbrıs tarihinin, bir kimsenin, aşılamaz zorlukları nasıl aştığı ve bunlardan daha güçlü nasıl çıktığı konusunda, bir dayanıklılık örneği teşkil ettiği” kaydetti.