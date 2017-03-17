'Robot avukat' göçmenlere hukuk danışmanlığı yapacak

İngiltere'de trafik cezalarıyla mücadele etmek için geliştirilen bir teknoloji, göçmenlere hukuki destek vermek amacıyla kullanılmaya başlandı.
DoNotPay adı verilen bilgisayar programı, "dünyanın ilk robot avukatı" olarak biliniyor.
20 yaşındaki Stanford Üniversitesi öğrencisi Joshua Browder DoNotPay'i geliştirdiğinde amacı, park ve hız cezalarından kurtulmak isteyen sürücülere yardım sağlamaktı.
Browder, geliştirdiği bot'u (internet robotu) sığınma başvurusu yapan göçmenlere hukuki tavsiyeler verecek şekilde uyarladı.
Program, 'Chatbot' formatı sayesinde sesli ve yazılı mesajlarla danışanla iletişim kurmayı ve bilgi almayı sağlıyor. Bir sonraki adım, yasal belge ve tavsiyeleri iletmek oluyor.
Facebook Messenger üzerinden mültecilere ulaşıyor
Bu teknoloji, ABD ve Kanada'da göç başvurularının tamamlanması, İngiltere'de ise hükümetten ekonomik destek almak için kullanılıyor.
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