 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 78.139
  • Altın 130,847
  • Dolar 3,5177
  • Euro 3,7101
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATC garantörlüğünde ateşkes sağlandı

Robot: “İnsanlığı yok edeceğim”

»
Robot: “İnsanlığı yok edeceğim”
Sophia isimli robot 'İnsanlığı yok edeceğim" şeklinde bir açıklamada bulundu...

Korkutucu olan şey şu: Sophia’nın şaka yapıp yapmadığını anlayamamak.

Şakayla karışık “insanlığın sonunu getireceğini' söyleyen robot Sophia, bir insan gibi üniversite eğitimi görüp, aileye sahip olmayı planlıyor. Göz teması da kurabilen Sophia, söylenenleri anlayabiliyor. İnsansı yüz ifadelerinin gerçekçiliğiyle de dikkat çeken robot, Hanson Robotics isimli şirket tarafından geliştirildi.

Robotlar devamlı olarak gelişiyor ve insansı yeteneklere ve görünümlere kavuşuyorlar. Bununla birlikte bizlerin neler beklediğine yönelik yapılan filmler ise bizleri daha çok ürkütmeye yetiyor. Son olarak Oscar ödüllerinde de gördüğümüz Ex Machina filmini buna örnek gösterebiliriz. Son olarak Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia isimli robot bizleri ürkütmeyi başardı.

İnsansı yüz ifadelerine ve gerçekçi bir görünüme sahip olan Sophia, insanlarla etkileşime geçmek için geliştirilmiş.

Bir insan gibi üniversite eğitimi görüp, aileye sahip olmayı planlayan Sophia, göz teması da kurabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Işın Karaca evlendi29 Aralık 2016 Perşembe 22:45
  • Kıbrıs’tan ev alacağı iddia edildi29 Aralık 2016 Perşembe 21:30
  • Ünlü oyuncudan bir gün sonra annesi hayata gözlerini yumdu...29 Aralık 2016 Perşembe 15:10
  • Kanada’da binlerce deniz canlısı kıyıya vurdu29 Aralık 2016 Perşembe 15:07
  • Küresel ısınma kuşları erken göç ettiriyor29 Aralık 2016 Perşembe 15:01
  • Erdal Beşikçioğlu, İsviçreli hakemi vuracak ve diplomatik kriz çıkacak!28 Aralık 2016 Çarşamba 23:30
  • Jennifer Lopez, Rihanna’nın sevgilisini kaptı28 Aralık 2016 Çarşamba 22:10
  • Çitaların nesli tükeniyor28 Aralık 2016 Çarşamba 20:15
  • Model grubu dağılıyor mu?28 Aralık 2016 Çarşamba 18:10
  • İrem Derici kendi rekorunu egale etti28 Aralık 2016 Çarşamba 16:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti