Sophia isimli robot 'İnsanlığı yok edeceğim" şeklinde bir açıklamada bulundu...

Korkutucu olan şey şu: Sophia’nın şaka yapıp yapmadığını anlayamamak.

Şakayla karışık “insanlığın sonunu getireceğini' söyleyen robot Sophia, bir insan gibi üniversite eğitimi görüp, aileye sahip olmayı planlıyor. Göz teması da kurabilen Sophia, söylenenleri anlayabiliyor. İnsansı yüz ifadelerinin gerçekçiliğiyle de dikkat çeken robot, Hanson Robotics isimli şirket tarafından geliştirildi.

Robotlar devamlı olarak gelişiyor ve insansı yeteneklere ve görünümlere kavuşuyorlar. Bununla birlikte bizlerin neler beklediğine yönelik yapılan filmler ise bizleri daha çok ürkütmeye yetiyor. Son olarak Oscar ödüllerinde de gördüğümüz Ex Machina filmini buna örnek gösterebiliriz. Son olarak Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia isimli robot bizleri ürkütmeyi başardı.

İnsansı yüz ifadelerine ve gerçekçi bir görünüme sahip olan Sophia, insanlarla etkileşime geçmek için geliştirilmiş.

Bir insan gibi üniversite eğitimi görüp, aileye sahip olmayı planlayan Sophia, göz teması da kurabiliyor.