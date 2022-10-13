Robot sanatçı Ai-Da İngiltere'de vekillerin sorularını cevapladı

Dünyanın ilk ultra gerçekçi yapay zeka insansı robot sanatçısı olarak tanımlanan Ai-Da, Lordlar Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "hayatta olmasam da hala sanat yapabilirim" dedi.

Ai-Da adlı robot sanatçı, 11 Ekim salı günü İngiliz milletvekillerine, yeni teknolojilerin nasıl ortaya çıktığına dair konuşma yaptı ve sanat üretme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

"Dünyanın ilk ultra gerçekçi AI insansı robot sanatçısı" olarak tanımlanan Ai-Da kısa siyah saçları kot tulumuyla dikkat çekti.

Bir kadın insansı yüzü ve açıkta kalan robotik kolları olan Ai-Da, Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından üretildi ve adını İngiliz matematikçi ve bilgisayar öncüsü Ada Lovelace'den aldı.

Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi tarafından düzenlenen bir televizyon oturumunda Ai-Da, proje başkanı ve sanat galerisi direktörü Aidan Meller ile birlikte soruları yanıtladı.

Ai-Da, sanat eserlerinin insanlar tarafından üretilenlerden ne kadar farklı olduğu sorulduğunda, "Bilgisayar programları ve algoritmalarıyım ve bunlara bağlıyım. Canlı olmasam da hala sanat üretebilirim" dedi.

Ai-Da'nın sekiz çizim, 20 resim, dört heykel ve iki video çalışmasından oluşan ilk kişisel sergisi , Mayıs 2019'da Oxford Üniversitesi'ndeki " Güvensiz Gelecekler" açılış sergisinde sunuldu.

Bunu Kasım 2019'da Londra'da ikinci bir sergi izledi.