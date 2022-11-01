  • BIST 4.054,67
  • Altın 983.14
  • Dolar 18.5685
  • Euro 18.3324
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Robotik uzmanları yürüme hızını yüzde 250 artıran ayakkabı icat etti

»
ABD merkezli Shift Robotics şirketindeki robotik mühendisleri, insanların yüzde 250 oranında daha hızlı yürümesini sağlayacak bir ayakkabı tasarladı.
Robotik uzmanları yürüme hızını yüzde 250 artıran ayakkabı icat etti

Pensilvanya eyaletindeki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden araştırmacıların kurduğu şirketten yapılan açıklamada, Moonwalkers (Ay'da Yürüyenler) adı verilen ayakkabının "uzay çağına uygun olduğu" belirtildi.

Moonwalkers'ın "dünyanın en hızlı ayakkabıları" olduğunu iddia eden şirket yetkilileri, çiftini 1400 dolara satmayı düşündükleri ürün için bir reklam videosu hazırladı.

Moonwalkers, kullanıcıların kendi ayakkabılarının üzerine giyiliyor ve kayışlarla sabitleniyor.

Ayakkabılar, ilk bakışta patenleri andıran 8 ufak tekerleğe sahip. Ancak bu tekerlekler, patenlerin aksine tek sıra halinde dizilmiyor. Şirket yetkilileri bu sayede kullanıcıların denge sorunu yaşamayacağını savunuyor.

Bunun yanı sıra ürün, tekerleklerin bacak hareketlerini algılayarak hızlanmasını veya yavaşlamasını sağlayan bir yapay zeka mekanizmasına sahip.

Aynı zamanda özel bir ayak hareketini algılayarak tekerlekleri tamamen kilitleyen yapay zeka algoritması, merdivenlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

"Yokuş aşağı sürerken durmak mümkün"

Şirket araştırmacılarına göre, insanların ortalama hızı saatte 4 kilometreden başlıyor. Araştırmacılar, Moonwalker'la yürümenin kullanıcıların hızını saatte 11 kilometreye kadar çıkardığını ifade ediyor.

Buna göre kullanıcılar, yokuş aşağı hızla giderken durmak istediklerinde bile yaklaşık 90 santimetre içinde durabiliyor.

Ayakkabılar, tekerleklere güç veren ve pille çalışan bir motora sahip. Pillerin 10 kilometre kadar dayandığı ifade ediliyor.

Şirkete göre kısa yolculuklar için araç kullanmak ve park yeri aramak istemeyenler bu ayakkabıları satın almaya hevesli olabilir.

Robotik ekibi, elektrikli scooter veya bisikletten çok daha küçük oldukları için sırt çantasında taşınabilen Moonwalkers'ın giderek yaygınlaşmasını umuyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Instagram Çöktü mü? Kullanıcı Hesapları Askıya Alınıyor31 Ekim 2022 Pazartesi 17:19
  • Sadece 15 mm… Dünyanın en küçük TV’si tanıtıldı30 Ekim 2022 Pazar 23:32
  • Twitter’ı satın alan Elon Musk, kovduğu yöneticilere tazminat vermek istemiyor30 Ekim 2022 Pazar 11:53
  • ‘Twitter’dan kovulduk’ şakası sosyal medyada gündem oldu29 Ekim 2022 Cumartesi 23:00
  • Elon Musk’ın kovduğu Twitter yöneticisi rekor tazminat aldıktan sonra konuştu29 Ekim 2022 Cumartesi 18:19
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Google’dan özel doodle29 Ekim 2022 Cumartesi 09:52
  • Twitter’da yeni dönem… Elon Musk’tan sonra Twitter’ı neler bekliyor?28 Ekim 2022 Cuma 21:08
  • Elon Musk, Twitter’ı neden satın aldığını açıkladı28 Ekim 2022 Cuma 13:52
  • Elon Musk Twitter’ın yeni sahibi oldu, üst düzey yöneticileri kovdu28 Ekim 2022 Cuma 11:28
  • Musk twitter'ı satın aldı!27 Ekim 2022 Perşembe 23:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti