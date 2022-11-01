Robotik uzmanları yürüme hızını yüzde 250 artıran ayakkabı icat etti

ABD merkezli Shift Robotics şirketindeki robotik mühendisleri, insanların yüzde 250 oranında daha hızlı yürümesini sağlayacak bir ayakkabı tasarladı.

Pensilvanya eyaletindeki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden araştırmacıların kurduğu şirketten yapılan açıklamada, Moonwalkers (Ay'da Yürüyenler) adı verilen ayakkabının "uzay çağına uygun olduğu" belirtildi.

Moonwalkers'ın "dünyanın en hızlı ayakkabıları" olduğunu iddia eden şirket yetkilileri, çiftini 1400 dolara satmayı düşündükleri ürün için bir reklam videosu hazırladı.

Moonwalkers, kullanıcıların kendi ayakkabılarının üzerine giyiliyor ve kayışlarla sabitleniyor.

Ayakkabılar, ilk bakışta patenleri andıran 8 ufak tekerleğe sahip. Ancak bu tekerlekler, patenlerin aksine tek sıra halinde dizilmiyor. Şirket yetkilileri bu sayede kullanıcıların denge sorunu yaşamayacağını savunuyor.

Bunun yanı sıra ürün, tekerleklerin bacak hareketlerini algılayarak hızlanmasını veya yavaşlamasını sağlayan bir yapay zeka mekanizmasına sahip.

Aynı zamanda özel bir ayak hareketini algılayarak tekerlekleri tamamen kilitleyen yapay zeka algoritması, merdivenlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

"Yokuş aşağı sürerken durmak mümkün"

Şirket araştırmacılarına göre, insanların ortalama hızı saatte 4 kilometreden başlıyor. Araştırmacılar, Moonwalker'la yürümenin kullanıcıların hızını saatte 11 kilometreye kadar çıkardığını ifade ediyor.

Buna göre kullanıcılar, yokuş aşağı hızla giderken durmak istediklerinde bile yaklaşık 90 santimetre içinde durabiliyor.

Ayakkabılar, tekerleklere güç veren ve pille çalışan bir motora sahip. Pillerin 10 kilometre kadar dayandığı ifade ediliyor.

Şirkete göre kısa yolculuklar için araç kullanmak ve park yeri aramak istemeyenler bu ayakkabıları satın almaya hevesli olabilir.

Robotik ekibi, elektrikli scooter veya bisikletten çok daha küçük oldukları için sırt çantasında taşınabilen Moonwalkers'ın giderek yaygınlaşmasını umuyor.